Torreira e la Lazio: l’agente rivela anche le cifre. Ora…

Lucas Torreira è felice al Galatasaray, ma il centrocampista uruguaiano non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia. Vi abbiamo raccontato il retroscena di due anni fa quando il centrocampista fece di tutto per raggiungere Maurizio Sarri alla Lazio ma, evidentemente, i tempi non erano maturi. Alle parole di domenica che confermavano l’interesse biancoceleste, fanno seguito altre parole dell’agente Pablo Bentancur: “Venerdì incontrerò la dirigenza del Galatasaray. L’offerta della Lazio è di 12 milioni di euro. Lucas Torreira è felice qui, ma è sempre stato interessato al campionato italiano. Se le condizioni sono favorevoli, può andare alla Lazio”, ha detto l’agente a al giornalista Ayhan Şensoy. Ora la Lazio dovrà convincere Galatasaray: Torreira è una priorità per Sarri.

#Torreira si offre anche alla #Lazio (come un anno fa) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 16, 2022

