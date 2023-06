L’indiscrezione: da Boloca-Torreira a Zielinski-Marcos Leonardo (e non solo). La lista della Lazio

Il mercato della Lazio deve entrare inevitabilmente nel vivo. Maurizio Sarri è rientrato dalla breve vacanza, dopo il weekend, prevedibilmente, ci sarà un confronto per andare sugli obiettivi concreti in vista della Champions. Aggiornamento su Zaha: non è una nostra notizia, a noi risulta che sia stato proposto come tanti altri profili, è un attaccante esterno forte, ma con un ingaggio elevato, bisogna capire se avrà il completo gradimento in funzione di quelli che sono gli obiettivi. Confermiamo il gradimento per Ngonge, attaccante in uscita da Verona. Nella lista per il reparto offensivo, resta, tra gli altri il nome di Andrea Pinamonti e il centravanti brasiliano Marcos Leonardo. Piace Politano, ma gli sforzi più importanti verranno rivolti al centrocampo dove il futuro Milinkovic-Savic avrà un ruolo fondamentale. La Lazio ha bisogno di prendere almeno due-tre pedine: Torreira, in uscita dal Galatasaray, si era già proposto un paio di anni fa ed è un nome che va considera. Così come Boloca in uscita dal Frosinone. Su Gedson Fernandes, a lungo una priorità, al momento ci sono forti resistenze del Besiktas. Zielinski, invece, è sempre un chiodo fisso nel caso in cui dovesse lasciare Napoli. Ci saranno aggiornamenti su Pellegrini, si attende che vengono formalizzati di Luis Alberto e Zaccagni. Su Pedro sono circolate voci dall’Arabia, ma la Lazio confida di incassare la firma dopo gli accordi di poche settimane fa.

