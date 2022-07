Torino, Vagnati fa il punto: “Incontro per Joao Pedro. Valutiamo Laurentié. Praet? Giocatore importante”

Intercettato al termine degli incontri in programma a Milano, il ds del Torino, Davide Vagnati, ha fatto il punto della situazione sulle trattative in entrata in casa granata: “L’incontro per Joao Pedro? Sì c’è stato. Abbiamo fatto due chiacchiere. Laurentié? Stiamo valutando, abbiamo un po’ di idee. Praet? Oggi non li ho incontrati. Se mi piacerebbe che tornasse? È un giocatore importante, certo”.

Foto: sito Torino