Esclusiva: Joao Pedro-Galatasaray, manca solo l’accordo per le commissioni

Un’altra giornata proficua per il trasferimento di Joao Pedro al Galatasaray, la famosa pista a sorpresa turca che ora non è più tale. C’è stato un incontro a Milano che ha portato a una base di intesa con il Cagliari: circa 7 milioni per il cartellino più bonus. Per Joao Pedro pronto un triennale per un totale di 8 milioni di ingaggio, anche in questo caso non ci sono intoppi. Adesso serve l’intesa definitiva sulle commissioni, la trattativa va avanti.

Foto: twitter Cagliari