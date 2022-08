Torino, Miranchuk è arrivato in città

Aleksej Miranchuk si appresta a diventare un nuovo calciatore del Torino. Un’operazione anticipata da Michele Criscitiello per Sportitalia il 28 luglio, e che trova ulteriori conferme in questo momento. Si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore russo è arrivato da pochi minuti a Torino e domani svolgerà le visite mediche prima di porre la firma sul suo nuovo contratto con i granata. Juric, rimasto orfano di Josip Brekalo e Dennis Praet, aveva chiesto con insistenza dei giocatori di qualità che potessero colmare il vuoto dei partenti. E Dopo Radonjic, Juric si appresta ad abbracciare un nuovo trequartista che gli garantirà la qualità richiesta.

Foto: Miranchuk Instagram