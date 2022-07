Sportitalia: il Torino torna con forza su Miranchuk

Il Torino ha bisogno di chiudere alcuni acquisti in breve tempo. E nelle ultimissime ore d è tornato su Miranchuk, un vecchio obiettivo, in cima alla lista di Juric esattamente come Barrow. Secondo quanto raccontato da Michele Criscitiello, i contatti tra Atalanta e Torino sono ripartiti. Miranchuk non è incedibile, gli ultimi movimenti del club lombardo nel reparto offensivo giustificherebbero a maggior ragione la cessione. E il Torino ci sta riprovando.

Foto: twitter Atalanta