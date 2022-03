Torino, messaggio per Mihajlovic: “Ti pensiamo e ti siamo vicini”

Dopo quanto dichiarato quest’oggi dal diretto interessato, ovvero Sinisa Mihajlovic, in merito alla necessità di doversi sottoporre a un nuovo ricovero per “eliminare sul nascere questa ipotesi negativa“, con riferimento alla possibilità che la malattia con la quale ha combattuto possa ricomparire, il Torino ha mostrato il proprio affetto verso il proprio ex allenatore con questo messaggio via social: “Caro Sinisa, ti pensiamo e ti siamo vicini con grande affetto. Un abbraccio forte: il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club“.

Foto: Twitter Bologna