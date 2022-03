Mihajlovic: “Dalla malattia nuovi campanelli d’allarme, devo fermarmi. In ospedale seguirò la squadra, restatele vicino”

Il mondo del calcio è nuovamente scosso dalle notizie che riguardano le condizioni di salute dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che quest’oggi ha convocato una conferenza stampa a sorpresa per annunciare la necessità di dover essere nuovamente ricoverato per fronteggiare la malattia.

L’allenatore ha infatti affermato: “Come sapete, svolgo ciclicamente analisi molto approfondite dopo che due anni e mezzo fa sono stato colpito da leucemia mieloide ad alto rischio. Sapete tutti qual è stato il percorso che mi ha portato ad un trapianto di midollo. In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma queste malattie sono subdole e dalle ultime analisi sono emersi campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa”.

Mihajlovic continua: “Salterò alcune gare, spero che i tempi siano brevi. Mi conoscete e sapete che farò di tutto per renderli ancora più veloci, ma dovrò sicuramente saltare alcune partite. Ho già fatto allestire però nella stanza del reparto che mi ospiterà tutto il necessario a livello tecnologico per seguire la squadra ventiquattro ore su ventiquattro, dagli allenamenti a tutto il resto. Sono certo che i ragazzi non mi deluderanno. Io lotterò come sempre insieme a loro e so che loro lotteranno anche per me. Sono bravi ragazzi e bravi giocatori. Chiedo ai meravigliosi tifosi del Bologna di sostenerli e aiutarli”.

Foto: Twitter Bologna