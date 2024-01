Il Torino cerca un rinforzo per la corsia mancina. E arrivano conferme su quanto vi avevamo raccontato nei giorni scorsi su Cuiabano. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, l’esterno del Gremio come obiettivo numero uno per la propria corsia di sinistra.

Foto: Instagram Cuiabano