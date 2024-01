Il Torino alza il pressing per Cuiabano: offerta di 3 milioni

Il Torino ha alzato il pressing per Cuiabano, terzino sinistro classe 2003 in scadenza di contratto (a fine anno) con il Gremio. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, l’offerta ora è di 3 milioni. Nella lista del club granata c’è sempre Doig, seguito anche dall’OM, anche se al momento non ci sono stati contatti diretti con il Verona. Evidentemente il Torino prima vuole insistere per Cuiabano.

Foto: sito Torino