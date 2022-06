Toni parla alla Juve: “Morata vale un piccolo sforzo, è un attaccante di livello internazionale”

Luca Toni, raggiunto dai microfoni di Tuttosport, ha parlato di Alvaro Morata e della Juventus: “Morata vale un piccolo sforzo. Innanzitutto perché parliamo di un attaccante di livello internazionale: è un giocatore che ho sempre apprezzato fin dai tempi del Real Madrid e dalla sua prima esperienza in bianconero. Poi Alvaro è abituato ai grandi palcoscenici, ha un buon feeling con la Juventus e soprattutto conosce bene Vlahovic. Aver già giocato insieme mezza stagione non è un dettaglio da poco, anzi. Anche perché negli ultimi mesi lo spagnolo ha dimostrato di sapersi integrare bene con il serbo“. In merito al futuro di Morata, proprio ieri vi abbiamo fornito gli ultimi aggiornamenti.

