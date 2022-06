Juve, c’è ancora uno spiraglio per trattenere Morata

Morata e la Juve: vale la traccia che abbiamo raccontato tre giorni fa. Nel senso che c’è uno spiraglio per trattenere lo spagnolo: sarebbe questa la sua volontà e in fondo sarebbe anche quella di Allegri. L’idea è quella di prendere un paio di esterni offensivi, di pensare agli altri reparti e di considerare un nuovo attaccante (da qui i nomi di Arnautovic, Muriel e Simeone) soltanto nel caso in cui non fosse possibile riscattare Alvaro. E tenendo conto che anche Kean freme per avere maggiore chiarezza sul suo futuro. Morata non ha voluto fin qui prendere in considerazioni altre proposte proprio perché spera di continuare la sua avventura in bianconero con Allegri. Ovviamente la Juve non intende pagare all’Atletico Madrid i 35 milioni necessari per il riscatto e si andrà alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutti. Altrimenti le strade si divideranno.

Foto: Twitter Juventus