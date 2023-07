Tonali saluta Milano. E’ in volo per Newcastle

Sandro Tonali è in volo per Newcastle. Il giocatore è partito dall’aeroporto di Linate per raggiungere l’Inghilterra intorno alle 15. Il giocatore è stato ufficializzato lo scorso 3 gluglio dal Newcastle. Ha firmato fino al 2028.

Foto: twitetr Newcastle