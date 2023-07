Una clamorosa partecipazione di Sportitalia va in porto. Ora c’é anche il comunicato del club inglese: “Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Sandro Tonali dal Milan. Il 23enne si unisce ai Magpies per una cifra non specificata e ha raggiunto un accordo fino al 2028. Benvenuto al Newcastle, Sandro”.

Foto: Twitter Newcastle