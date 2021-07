Tonali e il riscatto Milan: ecco cosa ha fatto la differenza

Il Milan ha riscattato Sandro Tonali com’era nella logica delle cose. A fare la differenza quanto vi abbiamo raccontato esattamente il 6 giugno, ovvero la famosa clausola che avrebbe portato il Brescia a restituire buona parte dei 10 milioni versati dal Milan per il prestito in caso di mancato riscatto. E per Cellino sarebbe stato un autentico bagno. Una situazione che ha fatto la differenza e che ha messo il club rossonero in una situazione di forza, consentendo di raggiungere con calma gli accordi definitivi con Cellino. Il Milan verserà altri 7 milioni più 3 di bonus e ha inserito nella trattativa il cartellino dell’attaccante Giacomo Olzer.

FOTO: Twitter Milan