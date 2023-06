Tonali e il Newcastle: storia di un clamoroso contropiede

Sandro Tonali e l’assalto del Newcastle. L’assalto che si è tramutato in una trattativa sempre più vicina alla definizione. Tutto vero e tutto certificato ieri da Michele Criscitiello su Sportitalia (e non da siti inglesi…) sul forte interesse del club inglese nei riguardi del centrocampista del Milan. L’assalto è andato avanti, la proposta iniziale di 60 milioni è salita fino a 70-75 milioni (e forse qualcosa in più), bonus compresi. La partita è diventata sempre più un’anticamera della fumata bianca, vi abbiamo parlato anche del blitz (ieri) in Inghilterra del suo agente, e andava seguita con sano realismo. La notizia c’era, anche Sandro cuore rossonero ha ceduto un po’ per volta. Gli hanno proposto un ingaggio triplicato rispetto ai suoi 2,5 milioni a stagione attuale. La tentazione ha avuto il sopravvento su qualsiasi altro stato d’animo con il trascorrere delle ore, siamo a un passo dal traguardo.

Foto: Instagram Tonali