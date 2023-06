Tonali e l’offerta Newcastle: il suo entourage a Londra

Ieri vi abbiamo raccontato che per Sandro Tonali c’é stata una forte irruzione da parte del Newcastle, con un’offerta attuale di 60 milioni che potrebbe crescere nelle prossime ore. Ovviamente l’ultima parola sarà del centrocampista molto legato al club rossonero , quindi occorre avere prudenza. Ma intanto l’entourage di Tonali, come raccontato da Michele Criscitiello, è in Inghilterra a trattare. Si parla di 4 o 5 anni di contratto da 6 milioni a salire con i bonus. Oggi Tonali al Milan guadagna circa 2.5 mln di euro.

Foto: Instagram personale