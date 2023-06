Tonali ai saluti: siamo agli ultimi dettagli prima del Newcastle

Sandro Tonali si prepara a salutare il Milan. Dopo l’anticipazione di due sere fa, possiamo soltanto aggiungere che siamo agli ultimi dettagli prima del suo trasferimento al Newcastle. La trattativa era in uno stato avanzato ieri, adesso si tratta di formalizzare. Poco fa c’è stato un incontro tra Beppe Riso, agente di Tonali, e Steve Nickson, capo scout del Newcastle. Nelle prossime ore Riso raggiungerà Tonali in Romania dove il centrocampista sarà impegnato con l’Under 21 e lì prevedibilmente svolgerà le visite per il suo nuovo club. Tonali firmerà un contratto a cifre almeno tre volte superiori per ogni stagione rispetto ai 2,5 milioni che avrebbe guadagnato con il Milan. Parliamo di circa 8 milioni più due di bonus, sei anni di contratto. Il Milan guadagnerà una cifra che, con i bonus, potrebbe sfondare il muro degli 80 milioni.

Foto: Instagram Milan