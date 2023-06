Newcastle, mega offerta al Milan per Tonali

Il Newcastle è pronto a presentare una mega offerta per Sandro Tonali. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sportitalia, infatti, i Magpies hanno fatto sapere al Milan che verrà formulata l’offerta ufficiale nelle prossime ore per prelevare il centrocampista rossonero. La proposta economica si dovrebbe aggirare intorno ai 60-65 milioni di euro. I rossoneri attendono l’offerta degli inglesi prima di fare le proprie valutazioni, ma ricordiamo che Tonali è molto legato al Milan.

Foto: Instagram Milan