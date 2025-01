TOMAS PEREZ, DUTTILITÀ E DINAMISMO IN MEDIANA

L’Inter sembra molto vicino ad in innesto di mercato, in ottica futura. Come riportato da alcune fonti dall’Argentina, i nerazzurri sono ormai in chiusura per il giovane Tomas Perez, centrocampista classe 2005 del Newell’s Old Boys.

Perez rappresenta uno dei talenti più interessanti del panorama calcistico sudamericano. Con la trattativa ormai in fase avanzata, si attende solo la formalizzazione dell’accordo, che dovrebbe prevedere un costo complessivo di circa 7 milioni di euro, bonus inclusi. E’ nato a Rosario, la città dei grandi campioni (Messi su tutti). Cresciuto calcisticamente nel Newell’s Old Boys, Pérez si è fatto notare per la sua maturità tattica e per le sue capacità tecniche nonostante la giovane età. Con un fisico già strutturato (182 cm di altezza), il centrocampista si distingue per la sua duttilità: può essere schierato sia come mezzala che come regista, grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di lettura del gioco.

Dopo aver giocato tutta la trafila nelle giovanili del Newell’s, è stato lanciato in prima squadra nell’estate del 2023 dall’allenatore Sebastián Méndez, Pérez ha subito conquistato spazio nelle gerarchie del club rossonero. Dopo l’arrivo in panchina di Gabriel Heinze, ex giocatore anche di Real Madrid e della Roma, il giovane è un titolare della squadra, totalizzando 18 presenze stagionali e segnando un gol contro l’Estudiantes. Questi numeri, uniti alle sue prestazioni, hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma è stata l’Inter a muoversi con maggiore decisione. Le qualità di Pérez non sono passate inosservate neanche a livello nazionale. Il centrocampista è stato convocato nell’U20 argentina da Javier Mascherano, figura di spicco del calcio argentino e oggi allenatore dell’Inter Miami.

Può giocare sia da mezzala che da regista con buona qualità. Piace anche per lettura del gioco e dinamismo, di piede destro e che ha sorpreso per maturità nonostante la giovane età. Certamente può essere un ottimo innesto in prospettiva per la mediana dell’Inter.

Foto: Instagram personale