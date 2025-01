Dall’Argentina: Perez all’Inter, è fatta. Le cifre

Con un lancio prima delle 18 i colleghi argentini di Tyc Sports hanno dato per definita la trattativa per il trasferimento di Tomas Perez, centrocampista centrale classe 2005, dal Newell’s Old Boys all’Inter. Dopo le anticipazioni argentine dei giorni scorsi, Tyc ha aggiunto che nelle prossime ore Perez partirà per l’Italia in modo da sottoporsi alle visite mediche. Perez potrebbe andare in prestito al Como fino a giugno, svelate anche le cifre del trasferimento: circa tre milioni più un milione al raggiungimento delle 10 presenze con l’Inter e un altro milione alla ventesima presenza. Non è ancora chiusa, invece, la trattativa per Matteo Silvetti, l’esterno offensivo 2006 sempre del Newell’s Old Boys, serve migliorare l’offerta.

Foto: Wikipedia