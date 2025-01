Todibo-Juventus, i retroscena. E per ora stop al casting

Jean-Clair Todibo e la Juventus: sembra una storia infinita, interminabile. La scorsa estate era stato a un passo, dopo un’autentica telenovela non dal lieto fine perché poi il West Ham si era presentato con un’offerta più convincente e aveva trovato l’accordo con il Nizza. Operazione in prestito con maggiori garanzie. E oggi cosa è successo? Dopo le 18 l’entourage del calciatore ha contattato la Juventus, mostrando apertura e facendo capire che l’ambientamento di Todibo in Premier non è stato quello giusto, al punto che sarebbe disponibile a interrompere immediatamente il prestito. Morale: Todibo ora vorrebbe la Juve, ricordiamo che Thiago Motta lo aveva messo in cima alla lista, esattamente come ha messo Hancko (esclusiva di fine novembre) per giugno se non cambierà qualcosa con il Feyenoord negli ultimi giorni di mercato. Dopo aver preso Veiga dal Chelsea, la Juve ha interrotto il casting per l’altro difensore (presenti Kelly e Kristensen) per capire bene come andrà per Todibo. Serve pazienza ma anche prudenza, se il club bianconero troverà un pertugio andrà fino in fondo. E per il momento stop alle consultazioni e alle trattative per un nuovo centrale.

Foto: Instagram Todibo