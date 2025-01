Esclusiva: Juventus, clamoroso sondaggio per Todibo. E altre due piste per la difesa

La Juventus pensa nuovamente e clamorosamente a Todibo, come abbiamo svelato con un tweet delle 19,05. Al momento l’idea è quella di prenderlo in prestito, a meno che dal mercato in uscita non emergano nuove situazioni. Quindi, la condizione oggi è quella del prestito, partendo da due presupposti: Todibo si è pentito di aver accettato il West Ham dopo il lungo corteggiamento della Juventus, soprattutto non si sta trovando bene in Inghilterra e vuole andar via. Tutto fatto per Veiga, si attende il via libera entro stasera, la Juve vuole fare comunque un altro difensore: piace Kelly, per ora in stand-by, in lista Kristensen dell’Udinese. Attesa, probabilmente per capire gli sviluppi relativi a Todibo…

Foto: Instagram Todibo