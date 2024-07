Todibo-Juve: l’inversione di chi fino a tre giorni fa ignorava

Jean-Clair Todibo e la Juventus: storia di un matrimonio annunciato, anche se stanno ultimando la preparazione delle… bomboniere. Scherzi a parte, nelle prossime ore scadrà il mese da quando per la prima volta – era il 27 giugno- abbiamo accostato alla Juventus il difensore in uscita dal Nizza. Abbiamo aggiunto strada facendo tutto quello che andava aggiunto, compreso l’accordo totale trovato con l’entourage del ragazzo che ha detto no a chiunque pur di raggiungere il suo amico Khephren Thuram, recentissimo compagno al Nizza. In questo mese è successo di tutto, c’è stato chi si è accodato a luglio inoltrato. E chi ha ignorato a lungo il semplice interesse, amnesie satellitari. Per poi aggiungere – nelle ultime ore – questa frase: “Un obiettivo per la difesa della Juventus è Todibo, lo abbiamo sempre detto”. Negli ultimi due o tre giorni forse, prima sembrava un ufo. Anzi, anche qualche giorno fa parlavano di operazione difficile prima di salire sul pullman occupando l’ultimo posto (in piedi). Mariuoli.

Foto: Instagram Todibo