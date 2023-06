Timothy Weah è arrivato a Torino: prime ore di Juve

Timothy Weah alla Juve: un’operazione che vi avevamo anticipato nel restyling bianconero sulle fasce, la necessità di rinfrescare la carta d’identità. Il figlio d’arte classe 2000 è appena sbarcato a Torino con un volo privato, prime ore di Juve, presto le visite mediche e tutti i rituali del caso. Operazione da circa 12 milioni versati al Lille, nelle intenzioni di Allegri sarà il sostituto di Cuadrado. Il colombiano non rinnoverà il contratto in scadenza e sta valutando diverse proposte (Fenerbahce in pressing).

Foto: Pagina Facebook Timothy Weah