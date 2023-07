Tim Weah: “Mio padre è un grande tifoso Juventino. Ha facilitato la mia scelta”

Primo giorno da bianconero per Timothy Weah, neo acquisto della Juventus, lungamento atteso dopo che ne era stato previsto l’acquisto, ai canali ufficiali del club ha raccontato le prime impressioni sulla sua nuova avventura in Italia: “Sono entusiasta, onorato e felice. È un sogno che si avvera, la Juventus è uno dei migliori club al mondo. Sono felicissimo di essere bianconero”. Alla domanda su cosa lo ha spinto a scegliere la Vecchia Signora: “Tutto. Il club, la sua storia, i giocatori, lo staff e la fiducia che tutti hanno riposto in me. Qui mi sento a casa, i tifosi sono venuti a salutarmi durante le visite mediche. Sono contento, mi sento a casa e non vedo l’ora di cominciare”. Quindi ha parlato del segno che ha lasciato suo padre George in Italia: “Il periodo di mio padre al Milan fa parte della storia della nostra famiglia, ed è stato un momento molto importante. Ora suo figlio ha la possibilità di giocare in Serie A e di giocare in uno dei migliori club. È meraviglioso, la Juventus è una delle sue squadre preferite, è un grande tifoso della Juve. Ha facilitato la mia scelta”. Quindi si è descritto: “Penso che le mie qualità possano conciliarsi bene col calcio italiano, sono un giocatore intenso, che ama corre, crossare e fare assist. Penso che mi troverò bene con i miei compagni, spero di poterli aiutare a segnare tanti gol e giocare un bel calcio. Sono uno che lavora sodo, lavorerò duro per la squadra senza risparmiarmi e spero che i tifosi lo apprezzeranno. Il mio ruolo è esterno basso a sinistra, penso che giocherò lì. Non vedo l’ora, è una posizione nuova per me ma mi piace molto. Ho fatto l’attaccante, ho giocato sulla fascia, mi aiuterà molto. Ma giocherò dove mi dice l’allenatore e dove servirà alla Juventus. Ho grandi obiettivi in cui sperare. Siamo una grande squadra, la squadra è fantastica, il mister anche. Noi dobbiamo solo lavorare e fare grandi cose. Ai tifosi dico: grazie per l’affetto e il sostegno, darò tutto per questa squadra. Vi voglio bene, ci vediamo presto”.

Foto: twitter juventus