Tifosi Liverpool disturbano il sonno del Real Madrid con fuochi d’artificio

E’ arrivato il giorno di Liverpool-Real Madrid, partita di cartello che si disputerà questa sera alle 21 ad Anfield. La finale della scorsa edizione della Champions League si ripropone agli ottavi di finale, doppio incontro per decretare chi accederà ai quarti di finale. La battaglia, però, non è solo in campo in quanto i tifosi Reds hanno effettuato un tentativo per “disturbare” i blancos alla vigilia dell’incontro. Alcuni tifosi inglesi hanno provato ad interrompere il sonno dei calciatori del Real Madrid usufruendo di fuochi d’artificio. Un’azione che sarebbe andata in scena alle 2:00 del mattino nei pressi dell’hotel Innside, dove alloggia la squadra guidata da Carlo Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool