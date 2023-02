Le ultimissime sulle probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid

Agli ottavi di finale di Champions League si ripete la finale della scorsa stagione: Klopp contro Ancelotti, Liverpool contro Real Madrid. Il primo dei due incontri si disputerà domani alle 21 in Inghilterra, ad Anfield Road. Il tecnico italiano dei blancos recupera Benzema: il numero 9 sarà al centro dell’attacco dal 1′. Assenze importanti a centrocampo, out Kroos e Tchouameni. I Reds, invece, non potranno contare su Luis Diaz e Thiago Alcantara. Le probabili scelte dei due tecnici:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic ; Salah, Núñez, Gakpo. All: Klopp.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Ceballos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinícius. All: Ancelotti.

Foto: sito ufficiale Real Madrid