THIAW, FISICO E TECNICA PER PIOLI

Il Milan presto annuncerà un nuovo rinforzo in difesa. Come raccontato ampiamente, si tratta di Malick Thiaw, difensore classe 2001 dello Schalke 04, nato in Germania e quindi di passaporto tedesco anche se di origini finlandesi e senegalesi. Un’operazione tra i 5 e i 6 milioni più eventuali bonus. Il Milan già a gennaio aveva provato ad acquistarlo, quando si fece male Kjaer, ma poi, un po’ la valutazione abbastanza alta dello Schalke, un po’ l’esplosione di Kalulu, fecero desistere Maldini nell’affondare il colpo.

Nato a Dusseldorf, lo scorso 8 agosto ha compiuto 21 anni. Ha passaporto tedesco, quindi comunitario, e vanta già 6 presenze e 2 gol nell’Under 21 della Germania, che non se l’è fatto sfuggire, visto anche le richieste di Finlandia e Senegal.

Da ragazzino ha variato tantissimi settori giovanili.

Cresciuto nel settore giovanile di Fortuna Düsseldorf, poi del Bayer Leverkusen, Borussia M’gladbach che però non hanno creduto nelle doti del ragazzo, per approdare infine allo Schalke 04, che ha puntato su di lui e nel 2020 è stato promosso in prima squadra dal club di Gelsenkirchen. Ha debuttato fra i professionisti il 7 marzo 2021 seguente subentrando a Jonjoe Kenny nei minuti finali dell’incontro pareggiato 1-1 contro l’Hoffenheim. Riesce a ritagliarsi un posto in prima squadra, ma lo Schalke 04 retrocede nella Seconda Divisione Tedesca.

L’opportunità però è ottimale per lui, per crescere senza pressioni e così è, lo Schalke domina il campionato di seconda serie, la scorsa stagione, con Thiaw che, giocando 31 delle 34 gare in programma, fornisce un contributo di enorme spessore lungo la cavalcata che ha permesso allo Schalke di fare immediato ritorno in Bundesliga.

Tre le presenze nel nuovo campionato, nel ritorno in massima serie dello Schalke, ma sono le ultime nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Thiaw è atteso a Milano nelle prossime ore e sarà un nuovo giocatore del Milan.

Paragonato per le sue caratteristiche fisiche e tecniche a Joel Matip, difensore del Liverpool con un passato proprio allo Schalke, Thiaw, è un mancino naturale, ed è in possesso di ottime qualità tecniche che gli permettono di farsi valere in fase di impostazione oltre che di una notevole fisicità (191 cm), che lo rendono pericoloso nel gioco aereo anche nell’area avversaria. E’ nato come braccetto di sinistra, in una difesa a tre, ma può giocare benissimo anche a 4, e può giocare anche sul centro destra della difesa. E’ bravo anche a far partire l’azione da dietro, con la costruzione dal basso, che spesso i nuovi allenatori richiedono.

Pioli già si è espresso in maniera positiva nei suoi confronti, affermando come potrà dare tanto al Milan, in una stagione con tantissime gare ravvicinate.

Insomma, il Milan è pronto ad accogliere un interessante elemento, che ha enormi margini di miglioramento e può arricchire la retroguardia di Pioli.

Foto: Instagram personale