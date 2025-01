Thiago Motta: “Vlahovic? Vedremo, l’esigenza è vincere”

Uno dei tanti appuntamenti di Champions League, in questo 8° e ultimo turno della fase a campionato, sarà quello tra Juventus e Benfica. Domani alle ore 21:00 i bianconeri scenderanno in campo per vincere e cercare di riacquisire l’entusiasmo perso a causa della sconfitta contro il Napoli. Proprio per questo motivo, la Vecchia Signora dovrà andare alla ricerca della vittoria e a parlarne è stato Thiago Motta. Queste le sue parole durante la conferenza stampa di rito: “Vlahovic sta bene. Vedremo se partirà dall’inizio oppure entrerà a gara in corso. Dusan ha giocato tantissimo anche nei momenti in cui non stava in ottime condizioni, ma sono convinto che aiuterà la squadra per arrivare all’obiettivo finale. Douglas Luiz? Domani potrebbe avere una chance perché se lo merita. Adesso abbiamo tanti giocatori a disposizione. Alla Juventus c’è sempre l’esigenza di vincere quindi è importante la gara di domani e poi subito la prossima. Nei grandi club anche come il Benfica si pensa solo a vincere, loro vorranno solo dare il meglio. Abbiamo digerito la sconfitta e ci stiamo preparando al 100% e ancora di più”.

FOTO: Instagram Juventus