Thiago Motta: “Cambiaso non ha recuperato”

Domani alle ore 21:00 andrà in scena il match tra Juventus e Benfica. Un vero e proprio scontro diretto in quello che sarà l’ultimo turno della fase a campionato di Uefa Champions League. Tra i grandi assenti della partita ci sarà Cambiaso. Ad annunciarlo è stato il tecnico bianconero Thiago Motta nella conferenza stampa di rito. Queste le sue parole: “Cambiaso domani non sarà a disposizione. Ha avuto questo problema alla caviglia e non si sente al 100%. Vuole curarsi del tutto da questa problematica fisica. Per il resto il nostro obiettivo è quello di fare una grande partita per arrivare alla vittoria. Non ci piace perdere e vogliamo dimenticare il più presto possibile. Napoli è un campo sempre difficile, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Poi nella ripresa ci siamo abbassati e dovevamo ricompattarci. Ora siamo concentrati sul Benfica, domani abbiamo un grande match”.

FOTO: Instagram Thiago Motta