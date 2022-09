Thiago Motta, primo allenamento con i rossoblù per la partita contro l’Empoli

Dopo l’ufficializzazione di Thiago Motta come nuovo tecnico del Bologna, arriva anche il primo allenamento con la sua nuova squadra, il giorno dopo la sfida contro la Fiorentina. A riportarlo è il club emiliano: “Primo allenamento con la squadra per il nuovo Mister Thiago Motta, che oggi ha guidato la seduta del mattino con lavoro più leggero per i titolari di ieri e più intenso per tutti gli altri”. I rossoblù sono attesi sabato prossimo per la sfida contro l’Empoli.

Foto: Twitter Spezia