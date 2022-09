Tutto confermato: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna

Mancava solamente l’ufficialità, che è giunta in questi minuti. Thiago Motta, come anticipato nei giorni scorsi, è il nuovo allenatore del Bologna. Sul sito del club rossoblù, l’annuncio: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Thiago Motta, nato a São Bernardo do Campo (BRA) il 28/8/1982, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente domani alle 15 nella sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli”.

Foto: Twitter Spezia