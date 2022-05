Thiago Motta: “La salvezza una soddisfazione enorme. Il PSG? Normale che circolino voci, ma ora voglio pensare alla famiglia”

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN: “Gli elogi fanno piacere, fare pare di questo gruppo è un privilegio. Abbiamo terminato la stagione contro una grandissima squadra come il Napoli, è stata una festa meritata per tutti. È stato complicato, ma il gruppo si è compattato anche nei momenti meno belli della stagione. Sono stati sempre positivi, restare in Serie A è una soddisfazione enorme.

Gestire un gruppo di 28-29 calciatori non è facile, tutti vogliono giocare. Basti pensare al fatto che abbiamo 10-11 attaccanti, e tutti vogliono giocare per fare gol. Loro sono stati bravi, hanno capito i momenti.

Io al PSG? A fine stagione è normale che circolino voci, sono molto felice di quello che abbiamo fatto quest’anno. Abbiamo tempo, voglio parlare ma necessito di qualche giorno per stare con la mia famiglia e le mie bambine. Sono due mesi che non vedo le piccole, arriverà il momento. Avere la famiglia così lontano non è semplice, non mi piace.

La chiamata del PSG non è arrivata? Oggi devo chiamare le mie bambine, tutto il resto va in secondo piano

Non credo che guarderò le partite delle 18, oggi c’è la festa della società, ci sarò com’è giusto che sia, perché i miei ragazzi meritano. È un momento speciale per noi e i tifosi“.

In merito al PSG, come vi stiamo raccontando da tempo – ultimo aggiornamento proprio ieri – Thiago Motta è uno dei nomi seguiti dalla dirigenza, nonostante il sogno resti Zinedine Zidane.

Foto: Twitter Spezia