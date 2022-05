Il retroscena: panchina PSG, il sogno resta Zidane, c’è anche Thiago Motta. Tra Leo e Pochettino…

Kylian Mbappé resta al Paris Saint-Germain e lo comunicherà ufficialmente stasera. Ma poi ci saranno tanti nodi da sciogliere, il primo riguarda Leonardo e Pochettino. Leonardo ha creato mille problemi al PSG, malgrado un budget infinito e spese assurde senza in ritorno. Leonardo è famoso per aver mandato via Tuchel che poi avrebbe vinto la Champions con il Chelsea, basterebbe questo. Pochettino spera di restare, ma al momento è una sua speranza, vedremo. I suoi rapporti con Leonardo sono instabili, ma se restasse il dirigente sarebbe per un atto di generosità dei dirigenti ben oltre l’evidenza dei fatti. Non lo escludiamo, ma intanto la posizione di Leonardo resta in bilico. Per la panchina, in caso di addio di Pochettino da verificare, il sogno per distacco resta quello che porta a Zinedine Zidane. Sarà quest’ultimo, corteggiatissimo, a decidere. In caso contrario, ci sono due o tre nomi di rampanti tecnici che verranno valutati. Tra questi anche quello di Thiago Motta, artefice di un autentico miracolo a La Spezia malgrado il responsabile dell’area tecnica Pecini abbia provato a esonerarlo (senza riuscirci…) una dozzina di volte. Thiago Motta, tra l’altro, ha un eccellente rapporto con Al-Khelaifi, che risale ai grandi momenti vissuti quando ha indossato la maglia del PSG. Il suo nome può essere dunque una mina vagante, ma prima il club dovrà fare chiarezza su altri aspetti.

