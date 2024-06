Thiago Motta alla Juve, finalmente! Una rincorsa da gennaio, è ufficiale

Thiago Motta alla Juventus: finalmente è ufficiale! Una rincorsa che per noi è nata a gennaio: il 31 gennaio titolammo “tracce chiare per la Juve del futuro”. Ma il club bianconero lo stava seguendo già da qualche mese e lo aveva messo in cima alla lista nell’estate precedente. Questo il comunicato della Juve: “È ufficiale: il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2027.

Quarantadue anni ancora da compiere, Thiago Motta ha intrapreso nel 2018 la carriera da allenatore – partendo dalle giovanili del Paris Saint Germain, la squadra con cui aveva pochi mesi prima terminato la sua avventura da giocatore; in Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019, per poi allenare lo Spezia e il Bologna, la squadra nella quale negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League”. ™️⚽ pic.twitter.com/fhFHegPUkm — JuventusFC (@juventusfc) June 12, 2024 Foto: sito Juventus