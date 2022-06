Tesser: “La promozione è stata meritata e combattuta. Modena è una piazza importante”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato Attilio Tesser che si è soffermato sulla promozione del suo Modena in serie B e non solo: “La promozione? E’ stata bellissima per il duello con la Reggiana, meritata per la costanza e i record, chiusa con la Supercoppa. E’ stato il primo anno della famiglia Rivetti, hanno avuto grandi soddisfazioni e non si vogliono fermare. Dovremo cavalcare questa onda, questa è una piazza importante. Integriamo il gruppo storico con 5-6 nuovi, sapendo che bisogna partire forte: se cominci male poi è difficile aggiustarla. La società è fatta da imprenditori molto seri che stanno facendo tutto per bene e noi sul campo dovremo fare altrettanto. Chi verrà qui dovrà essere molto motivato. Un attaccante ci serve, anche se qualche giovane forte l’abbiamo già”

Foto: Twitter Modena