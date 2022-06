Esclusiva: Modena, piacciono Cionek Petriccione e Gliozzi. Si complica Battistella

Il Modena vuole fare un grande mercato. Gli obiettivi per l’attacco sono quello già raccontati, ma a Diaw e Alfredo Donnarumma si è aggiunto Gliozzi. I nomi nuovi per la difesa sono quelli di Thiago Cionek (Reggina) e Giorgio Cittadini (Atalanta). Per il centrocampo avanza la candidatura di Petriccione, mentre ci sono complicazioni per l’arrivo di Battistella dall’Udinese, si sono inseriti altri club.

Foto: Sito Ufficiale Modena