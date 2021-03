Terzic: “Haaland è uscito perchè ha bisogno di riposo, non possiamo rischiare di perderlo”

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa dopo il “Klassiker” perso 4-2 contro il Bayern Monaco delle condizioni di Erling Haaland, autore di una doppietta ed uscito nel secondo tempo: “Non è stato sostituito in seguito al contrasto fortuito con Boateng ma semplicemente perché ha giocato tutte le partite ed ha bisogno di un po’ di riposo, è un giocatore fondamentale per noi e non possiamo rischiare di perderlo; credo possa essere a disposizione già con il Siviglia in Champions League”.