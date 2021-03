Bayern-Dortmund 4-2. E Lewandowski-Haaland finisce 3-2

Il Borussia Dortmund spreca una grande chance nel “Klassiker” di oggi contro il Bayern Monaco, valido per la 24a giornata di Bundesliga.

Ospiti avanti di due reti grazie alla doppietta del solito Haaland nei primi 9′, chance mancata di 0-3 e sale in cattedra il team di Flick, che risponde con la doppietta di Lewandowski per andare a riposo sul 2-2.

Le chance fioccano da entrambi i lati nella ripresa ma nel finale la spuntano i bavaresi, Goretzka rompe gli equilibri all’88’ e Lewandowski ottiene la tripletta personale allo scadere.

I Campioni del Mondo in carica mantengono le distanze sul Lipsia e restano in testa al campionato con due lunghezze di vantaggio.

Foto: Twitter Champions League