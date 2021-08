Ternana, è il giorno di Alfredo Donnarumma e Martella

Tutto confermato. Vi avevamo detto che la Ternana aveva chiuso, già domenica scorsa, le operazioni Alfredo Donnarumma e Martella con il Brescia. Avevamo poi aggiunto che oggi sarebbe stato il giorno per le visite e per mettere i due calciatori a disposizione di Lucarelli, non ci sono state sorprese, due grandi colpi di mercato per le ambizioni del club umbro, in modo particolare Donnarumma che in Serie B ha spesso dimostrato di essere un autentico valore aggiunto.

Foto: Instagram Donnarumma