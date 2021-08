Esclusiva: Ternana, che botti! In arrivo Alfredo Donnarumma e Martella

La Ternana ha ormai definito due acquisti molti importanti per la Serie B. Si tratta dell’attaccante Alfredo Donnarumma e dell’esterno sinistro Bruno Martella, entrambi in uscita dal Brescia. Siamo ormai ai dettagli e di sciuro questa doppia operazione non fa altro che certificare le ambizioni del club umbro tornato in Serie B. Di Donnarumma vi avevamo anticipato quasi un mese fa, spiegando che il suo arrivo non era veicolato a quello di Pettinari: infatti, sta andando proprio così. Il Brescia aveva chiesto inizialmente 800 mila euro per l’attaccante in scadenza, ma la Ternana ha ottenuto il via libera inserendo nell’operazione Martella.

Foto: Instagram Ternana