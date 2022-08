ten Hag: “Ronaldo? Non posso dire che resterà al 100%”

Il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, tiene aperta la porta per la cessione di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare i Red Devils in questi ultimi giorni di mercato.

Il tecnico olandese, a The Sun, ha così parlato: “CR7? Non posso dire che resterà al 100%. Non manca molto alla fine del mercato, ma saremo vigili fino all’ultimo secondo in base a quello che accadrà”.

Lo United intanto ha ormai chiuso per Antony dell’Ajax, per una cifra intorno ai 100 milioni. L’attaccante in giornata sarà a Manchester per la firma sul contratto.

Foto: twitter United