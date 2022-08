Manchester United, l’agente di Antony conferma l’imminente trasferimento: “Here we go”

Antony si appresta a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. Come vi abbiamo raccontato questo pomeriggio, il calciatore ormai ex Ajax è atteso domani a Manchester per iniziare una nuova avventura con i Red Devils. La conferma del suo imminente sbarco allo United arriva direttamente dal profilo Instagram dell’agente Junior Pedroso che ha postato una storia annunciando il loro arrivo alla corte di Ten Hag.

Foto: Instagram Antony