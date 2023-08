Telenovela Zapata, il Torino è al traguardo. La ricostruzione

È stata un’estate al centro del mercato per Duvan Zapata. Inizialmente, il centravanti colombiano era finito nel mirino della Roma per sostituire l’infortunato Tammy Abraham. Ma dopo settimane di trattativa, il club giallorosso e la Dea non sono mai arrivati alla definitiva fumata bianca. Nel frattempo, il campionato ha preso il via e Zapata è sceso regolarmente in campo con l’Atalanta, guidando l’attacco di Gasperini in entrambe le giornate di Serie A nonostante l’arrivo di Gianluca Scamacca. Fiducia che il centravanti ha ripagato mettendo a segno un gol contro il Frosinone durante l’ultimo turno di campionato, anche se si è rivelato inutile ai fini del risultato (vittoria per 2-1 del Frosinone). Una rete che potrebbe rivelarsi l’ultimo capitolo con la maglia nerazzurra della Dea. Infatti, Zapata è sempre più vicino al Torino. La trattativa – come già raccontato – è entrata nel vivo nella giornata di ieri ed è stata definita nelle ultime ore, dopo un primo momento di riflessione del centravanti colombiano. Zapata, che ieri non aveva detto sì al Torino (c’era distanza sull’ingaggio ma anche sulla durata dell’accordo), sembra aver raggiunto un accordo di massima con i granata. L’Atalanta incasserà una cifra intorno ai 10 milioni (8+2 di bonus), la cifra sempre richiesta dagli orobici per la sua cessione. E adesso, dopo un lungo corteggiamento, il futuro di Duvan Zapata è sempre più a tinte granata.

Foto: Instagram Atalanta