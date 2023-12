Tebas: “Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci l’ha fatto Gesù”

Javier Tebas è tra i più scettici nei confronti della Superlega e già ieri – dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea, non era stato tenero verso il progetto di A22 Sports, e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport rincara la dose: “La Superlega non si farà nei prossimi 100 anni, e che le partite siano tutte gratis non succederà in 1000 anni. Sono molto credente, il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci l’ha fatto Gesù, non il CEO di A22 Sports. Non ricordo il suo nome, mi sfugge sempre. Oggi è economicamente impossibile trasmettere il calcio gratis: se uno sa qualcosa di diritti audiovisivi non può dire una cosa del genere. Ora i diritti tv valgono 13 miliardi di euro e qui si parla di trasmettere tutto in chiaro o addirittura su una piattaforma Ott”.

Foto: Twitter personale Tebas