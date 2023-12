Tebas attacca il CEO della Superlega: “Stanotte era in giro per bar fino alle 5”

Duro attacco, tramite il proprio profilo “X”, di Javier Tebas a Bernd Reichart nel giorno della sentenza della Corte di Giustizia UE: “Tanto per essere chiari, in modo che non ci siano dubbi e che nessuno vada erroneamente a riaprire il bar per bere fino alle 5 del mattino, come sembra abbia fatto stanotte il CEO Bernd Reichart. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che le regole di ammissione alle competizioni di FIFA e UEFA sono trasparenti, ma non che dovrebbero ammettere la Super League. Al contrario, sottolinea che i criteri di ammissione delle competizioni devono essere trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Principi che sono appunto incompatibili con la Super League”.

Foto: profilo twitter Tebas