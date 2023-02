Tebas: “Il Barcellona ha rischiato la retrocessione o l’espulsione”

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha parlato dei rischi che avrebbe potuto correre il Barcellona per via del “caso Negreira” emerso nei giorni scorsi. Il club blaugrana è stato accusato di aver versato circa 1,4 milioni di euro all’ex arbitro José Maria Enriquez Negreira, che all’epoca dei fatti, dal 2016 al 2018, ricopriva il ruolo di vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri. Nel frattempo la società catalana ha già risposto con un comunicato ufficiale. Le parole del numero uno della massima serie spagnola che ha illustrato cosa sarebbe potuto succedere in caso di mancata proscrizione: “Sarebbe stato aperto un fascicolo disciplinare che sarebbe stato affidato a un organo chiamato ‘Giudice disciplinare sociale’. Secondo gli statuti ci sarebbe stato il rischio di una retrocessione o addirittura dell’espulsione dalla Lega. Questo a seconda della gravità dei fatti, ma non ho documentazione sufficiente per valutarlo”.

Foto: Twitter ufficiale Liga