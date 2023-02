Tebas: “Caso Barcellona? Nessuna sanzione sportiva prevista”

Javier Tebas, presidente della Liga, in un video pubblicato sui canali ufficiali ha parlato del “caso Negreira” che vede coinvolto il Barcellona: “Rispetteremo le indagini che la Procura sta per fare e, se deciderà di sporgere denuncia, dovremo presentarci nel processo penale. Non è possibile che esistano poiché tra il 2018 e il 2023 sono trascorsi cinque anni e questo tipo di sanzioni si prescrive dopo tre anni. Ora la Procura sta indagando sui fatti accaduti e, se ci può essere un possibile reato di corruzione tra privati ​​e in campo sportivo. Vediamo come finisce questa indagine”.

Foto: Twitter Tebas