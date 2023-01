Tebas: “I club della Superlega hanno chiesto uno scambio di favori”

Il presidente de La Liga, Javier Tebas, ha confermato la versione di Laporta in merito all’appoggio di Gianni Infantino alla Superlega. Il capo della FIFA avrebbe dato il suo benestare al progetto che avrebbe visto la nascita di una nuova competizione europea, ma di natura elitaria. Le parole del numero uno dell’organizzazione associativa sportiva spagnola nel documentario in onda sulla piattaforma streaming Apple TV, riportate da calcioefinanza.it: “I club della Superlega hanno chiesto uno “scambio di favori” che consisteva semplicemente: voi ci sostenete per la Superlega e noi giochiamo il vostro Mondiale per club allargato senza fare polemiche. Infantino aveva come interesse il sabotaggio della nuova Champions League, voluta fortemente da Ceferin come un campionato europeo da 36 squadre dal 2024-25. E sapevamo tutti come Infantino volesse “uccidere” politicamente Ceferin”.

Foto: Twitter ufficiale La Liga